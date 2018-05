VIDEO: Vijf reddingen uit gebouwen die even straf zijn als die van de Parijse Spiderman sam

28 mei 2018

13u13 0 In Parijs beklom een jongeman eergisteren een appartementsgebouw om een kind redden dat aan een balustrade hing. Dankzij een video van de redding krijgt de ‘Spiderman van het Achttiende Arrondissement’ lof uit alle hoeken van de wereld. Hier zie je nog vijf andere straffe reddingen van kinderen uit appartementsgebouwen.

1. Brandweerman vangt kind dat uit brandend appartement wordt gegooid

In januari van dit jaar gooide een bewoner van een brandend appartement in paniek twee kinderen van een balkon op de tweede verdieping in Decatur, bij het Amerikaanse Atlanta. Nadat eerst een baby al in de armen van een brandweerman belandde toen die nog maar halverwege op een ladder was geklommen, werd ook een ander kind van twee hoog gesmeten. Een alerte brandweerman op de begane grond kon het meisje opvangen.

2. Peuter hangt met hoofdje aan balustrade

In april 2015 beklommen bouwvakkers een gebouw in Singapore om een peuter te redden die aan de afsluiting van een terras hing. Het meisje zat met haar hoofdje klem tussen de metalen buizen. Brandweermannen haalden haar daarna naar de begane grond. S. Shammugun Nathan (35) en P. Muthukumar (24) werden gehuldigd voor hun moedige optreden.

3. Chinese Spiderman beklimt gebouw om peuter te redden

Een inwoner van de Chinese stad Liaocheng klom in oktober 2016 langs de gevels van een gebouw om een kind te redden dat uit een raam bungelde. De kleuter raakte met zijn nek klem tussen de reling van het raam. Op het filmpje is te zien hoe de man langs de gevels klauterde en het kind wist te bereiken. “Als de jongen zijn hoofd had gedraaid, was hij waarschijnlijk uit het gat tussen de tralies naar beneden gevallen", luidde het. De man en het kind hingen samen aan de reling totdat iemand het appartement wist binnen te dringen en hen naar binnen hielp.

4. Agent vangt kind na metershoge val uit appartement

In februari redden drie Egyptische agenten het leven van een vijfjarig kind dat van een balkon van een appartementengebouw viel. Op videobeelden is te zien dat een van de mannen het jongetje weet op te vangen vlak voor het de grond raakt.

5. Kind hangt aan tralies zes verdiepingen hoog

In augustus 2016 beklom een man een gebouw om een jongetje uit een benarde positie te bevrijden in het Chinese Shenzhen. Het kind zat vast in de tralies van een raam en hing zes verdiepingen hoog boven de grond. Na zo’n twee minuten kon de redder het kind omhoog duwen.

Redding in Parijs

Dit is de actie van ‘de held van Parijs’, de jongeman die eergisteren op gevaar voor eigen leven een gebouw beklom en een kind redde dat aan een balustrade hing. Het gaat om de 24-jarige Mamoudou Gassama, een Malinese migrant zonder geldige verblijfspapieren. Hij wordt genaturaliseerd en krijgt een job aangeboden bij de brandweer.