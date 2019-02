VIDEO. Victor Orban: "Vrouwen met vier kinderen of meer, betalen nooit meer belastingen” Jan Aelberts

10 februari 2019

21u37 0

Opvallende nieuwe wet in Hongarije. De eerste minister van het land, Victor Orban, lanceert de wet die stelt dat vrouwen die vier of meer kinderen krijgen en opvoeden, nooit meer belanstingen moeten betalen. Het is volgens Orban “de Hongaarse oplossing, niet migratie”.