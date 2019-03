VIDEO. Verdachte schietpartij Utrecht dook eerder al op in viraal filmpje: “Je bent een slet” HAA / Video: Jolanda Boschmans

19 maart 2019

11u34

Bron: GeenStijl 0

De hoofdverdachte van de dodelijke schietpartij in Utrecht, Gökmen Tanis (37), dook in 2011 op in een video van de Nederlandse nieuwssite GeenStijl. Samen met een kompaan valt hij verslaggeefster Chantal Hanse lastig. “Jullie zijn democraten, hé? Kont omhoog, tieten open”, zegt de dertiger tegen de blondine. Uit de beelden blijkt de haat die de vermoedelijke schutter voelt voor de samenleving. De video ging acht jaar geleden viraal bij onze noorderburen. Via Utrechtse bronnen heeft GeenStijl de identiteit van de man kunnen verifiëren. Ook de Nederlandse zender NOS bevestigde gisteren in het programma ‘Nieuwsuur’ dat het om Tanis gaat.

