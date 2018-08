VIDEO. Verdachte diefstal probeert te vluchten maar dat is buiten deze koeien gerekend. Ze gaan achter haar aan KVDS

11 augustus 2018

14u05

Bron: Facebook, National Geographic 2 De politie van Seminole County in de Amerikaanse staat Florida heeft beelden gedeeld van een bijzondere achtervolging. Toen de verdachte van een autodiefstal afgelopen zondagavond tijdens een achtervolging crashte en er te voet vandoor probeerde te gaan via een weide, kreeg ze opeens een hele kudde koeien achter zich aan. En de dieren dreven haar in het nauw.

De politie had het verdachte voertuig even voordien opgemerkt en de achtervolging ingezet. Er bleken drie personen in de wagen te zitten. Op zeker moment ging de wagen echter uit de bocht en de inzittenden probeerden te voet te vluchten.

Politiehelikopter

Een politiehelikopter filmde hoe een van de verdachten – een vrouw die later geïdentificeerd werd als Jennifer K. – een weide met koeien inliep. En die laatsten zetten de achtervolging in.





Ze dreven haar uiteindelijk naar een hoek van de weide, waar ze werd opgewacht door de politie. Alle drie de verdachten werden uiteindelijk opgepakt, nadat een rugzak met cocaïne in de wagen was gevonden. (lees hieronder verder)

Volgens Courtney Diagle – een biologe aan de A&M Universiteit van Texas – probeerden de koeien vermoedelijk de kudde te beschermen. “Het lijkt erop dat er ook kalfjes in de weide stonden. Koeien hebben niet echt een territorium, maar ze hebben wel een sterk verdedigingsmechanisme tegen roofdieren. Ze zullen alles doen om hun kalfjes te beschermen”, zegt ze aan National Geographic.

“Ze zijn ook nieuwsgierig”, gaat ze verder. “Aangezien de persoon begon weg te lopen, kan de nieuwsgierigheid van de dieren zeker ook geprikkeld geweest zijn.”

Hurkte

Dat de verdachte hurkte toen ze de wei in ging, zal niet geholpen hebben. “Dat komt op koeien als bedreigend over”, aldus nog Diagle bij het bekijken van de beelden. “Je kan aan de staarten van de dieren zien dat ze erg over hun toeren zijn. En de kleintjes lopen naar hun moeders toe.”