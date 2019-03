VIDEO. Vangrail zorgt ervoor dat afgeleide bestuurder niet tegen president Trump crasht Redactie

10 maart 2019

21u42

Je wil niet de persoon zijn die de president van de Verenigde Staten aanrijdt, maar deze bestuurder had het bijna voor. De autocolonne van president Trump reed gisteren door Opelika, Alabama. Een automobilist die in de andere richting reed, was blijkbaar afgeleid waardoor die de controle over hun stuur verloor. Het voertuig crashte tegen de middenberm. Een toeschouwer filmde de crash met de smartphone. Of er gewonden zijn, is niet bekend. “Zonder die vangrails was hij tegen de autocolonne van de president gecrasht”, zeggen ooggetuigen.