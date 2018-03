Video van vader die bungeejumpt met kleuter lokt boze reacties uit

27 maart 2018

Deze papa nam zijn dochtertje mee naar Maleisië en samen sprongen ze van een brug. Maar hij had niet verwacht dat deze video zoveel negatieve commentaren zou opleveren. Hij benadrukt dat het meisje dit graag wou en dat ze goed gezekerd zijn. Volgens de man is er niets om zich zorgen over te maken.