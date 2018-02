VIDEO: Vader slachtoffer schietpartij krijgt staande ovatie in debat met senator: "U kan niet eens zeggen dat dit een oorlogswapen was?" TT

22 februari 2018

17u45

Bron: CNN, The New York Times, Time 2 Niet alleen president Trump ontving gisterenavond nabestaanden van de schietpartij in Florida vorige week. In Broward County, waar de massamoord op Valentijnsdag plaatsvond, gingen slachtoffers en familieleden in debat met politici. Vooral Republikeins senator Marco Rubio moest het daarbij ontgelden.

De townhall meeting werd live uitgezonden op CNN en begon en eindigde met een pakkend eerbetoon aan de 17 dodelijke slachtoffers, die vorige week woensdag het leven lieten bij nog maar eens een dodelijke schietpartij op een Amerikaanse school. Familieleden, buren, vrienden van de getroffen studenten en leraren waren massaal opgedaagd om politici het vuur aan de schenen te leggen.

Marco Rubio, nog presidentskandidaat tijdens de voorverkiezingen van 2016, was de enige Republikein die zich op het podium waagde voor het kritische publiek.

"Zielig zwak"

Hij werd meteen geconfronteerd met Fred Guttenberg, de vader van de 14-jarige Jaime, een van de leerlingen die vorige week woensdag in koelen bloede werd doodgeschoten door schutter Nikolas Cruz. Guttenberg noemde Rubio's reactie en die van de president "zielig zwak". Daarop stond het publiek recht om Guttenberg te ondersteunen en hem te overladen met een applaus.

Rubio antwoordde dat volgens hem strengere wapenwetten de schutter niet hadden kunnen tegenhouden. Een verbod op aanvalswapens heeft geen zin, aldus de senator. Er zijn volgens hem nog duizenden andere wapens die buiten zo'n verboden zouden vallen. "Begin dan daarmee", antwoordde Guttenberg.

Het meeste lof kreeg Guttenberg voor zijn verwijt aan Rubio dat die niet wil erkennen dat de dodelijke raid gebeurde met een oorlogswapen dat te gemakkelijk gekocht kan worden.

"Dit is een oorlogswapen"

"Laat me eerlijk zijn", aldus Rubio, "als ik geloofde dat zo'n wet dit had kunnen voorkomen, zou ik hem steunen. Maar ik wil u uitleggen waarom dat niet had gekund." Rubio werd daarop door een bevlogen Guttenberg onderbroken: "Senator Rubio. Mijn dochter werd in de rug neergeschoten terwijl ze door de gang vluchtte. Met een aanvalswapen. Het wapen van zijn keuze. Het is veel te gemakkelijk eraan te komen. Het is een oorlogswapen. Het feit dat u het niet eens kan zijn met iedereen in dit gebouw en dat ook niet kan zeggen... Het spijt me."

Guttenberg kreeg daarop een emotionele staande ovatie van de andere aanwezigen. Maar Rubio bleef erbij. Akkoord, de schutter van vorige week had nooit een wapen mogen krijgen, maar geen enkel wapen. Betere achtergrondcontroles moeten dat voor de Republikein mogelijk maken. Maar een algemeen verbod op aanvalswapens gaat voor Rubio te ver.

Verhoging minimumleeftijd

Toch leek de senator tijdens het debat eerste voorzichtige stappen te zetten richting strengere wapenwetten. Hij toonde zich oneens met president Trump over de maatregel om leraren te bewapenen. Volgens Rubio is dat een slecht idee. Ook leek hij nu toch voorstander van het verhogen van de leeftijd om een aanvalswapen te kopen, van 18 naar 21 jaar. En het aantal magazijnen beperken dat burgers kunnen aankopen, is niet langer ondenkbaar.

Tijdens het één uur en drie kwartier durende debat kreeg Rubio ook vragen over het campagnegeld dat hij van de National Rifle Association, de machtige wapenlobby NRA, krijgt. De Republikein verdedigde de steun van de organisatie, wijzende op het feit dat hij en de NRA achter hetzelfde standpunt rond vrij wapenbezit staan.