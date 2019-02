VIDEO. Vader Sala reageert op vondst vliegtuigwrak: “Ik hoop dat ze het lichaam van Emiliano snel kunnen bergen” Redactie

05 februari 2019

07u25

Horacio Sala, de vader van de omgekomen voetballer Emiliano Sala, hoopt dat het lichaam van zijn zoon snel uit het water kan gehaald worden, zodat kan achterhaald worden waarom het vliegtuigje is gecrasht in het Kanaal. De voetballer crashte samen met de piloot David Ibbotson op 21 januari. Na lang zoeken werd het wrak zondagochtend gevonden. Gisteren werd bevestigd dat er zeker één lichaam nog in het wrak zit. Of het om Sala of Ibbotson gaat, is niet duidelijk.