VIDEO. Vader redt dochter van aanrijding, maar wordt zelf geraakt Arnd Leroy

23 maart 2019

16u52

Bron: CNN 0

In Los Angeles heeft een vader zijn dochter gered van een aanstormende auto. Michael Divore en zijn 11-jarige dochter steken de straat over en zien een wagen op hen afkomen. “Ik wist meteen dat de auto niet meer zou stoppen”, zegt Michael. Hij kan net op tijd zijn dochter wegduwen, maar moet zelf de klap incasseren. Michael houdt er enkele zware verwondingen aan over, maar zijn dochter heeft niks. De politie hoopt dat de dader, die na het ongeval gewoon doorreed, zichzelf komt aangeven.