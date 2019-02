VIDEO. Vader draagt nog elke dag jas van zijn vermoorde zoon en hij legt uit waarom KVDS

15 februari 2019

12u47

Bron: Twitter, The Denver Channel, Vail Daily, The Denver Post 1 Een Amerikaans volksvertegenwoordiger uit Colorado heeft in een pakkende speech uitgelegd waarom hij nog elke dag de jas van zijn vermoorde zoon draagt als hij gaat werken. Alex Sullivan was een van de 12 dodelijke slachtoffers die een dolle schutter maakte toen hij op 20 juli 2012 het vuur opende in een bioscoop in de stad Aurora, vlakbij Denver.

If you only watch one thing today - the one year mark of the Parkland mass shooting - make it this.



Newly elected Colorado State Rep. @Sully_720, whose son Alex was fatally shot at the Aurora theater, explains why he wears his son’s jacket every day. pic.twitter.com/e0HEXudFU9 Shannon Watts(@ shannonrwatts) link

Het was even na middernacht toen de 24-jarige James Holmes met vier wapens en een gasmasker op zijn gezicht zaal 9 van de Century 16-cinema binnenliep en begon te schieten. Op dat moment was de première bezig van de nieuwe Batmanfilm ‘The Dark Knight Rises’. 12 mensen lieten het leven en 70 anderen raakten gewond. Bij de dodelijke slachtoffers ook Alex Sullivan, de zoon van Tom Sullivan. Hij vierde die dag net zijn 27ste verjaardag.

Kruistocht

Na de dood van zijn zoon begon de man een ware kruistocht voor een strengere wapenwet. Eind vorig jaar besloot hij zich kandidaat te stellen voor een zitje in het Huis van Afgevaardigden in de staat Colorado en hij haalde het. Gisteren was een mijlpaal in zijn nog prille carrière, toen een wetsvoorstel gelanceerd werd dat het wapengebruik in de staat aan banden moet leggen.





De nieuwe wet zou het de politie makkelijker maken om tijdelijk wapens in beslag te nemen van mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Een gelijkaardig wetsvoorstel werd vorig jaar nog goedgekeurd in het Democratische Huis van Afgevaardigden, maar botste toen op een njet in de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hadden. Vandaag hebben de Democraten het echter voor het zeggen in zowel Huis als Senaat, waardoor de kaarten anders liggen. (lees hieronder verder)

Tom Sullivan – die mee achter het nieuwe wetsvoorstel zit – legde gisteren een pakkende verklaring af na de voorstelling van het wetsvoorstel. “Dit is de reden waarom ik hier ben”, zei hij. “Om levens te helpen redden en te voorkomen dat wat mijn gezin en mijn zoon overkwam, anderen bespaard blijft. Daarom draag ik nog elke dag de jas van mijn zoon Alex, als ik de bus neem naar het Capitool. Zo is hij bij me. Want erger dan dit wordt het niet. Het dode lichaam van je kind in de grond zien verdwijnen, is het ergste wat je kan overkomen. Ik ga alles doen wat ik kan om te voorkomen dat iemand van jullie ooit hetzelfde moet meemaken. Tot deze jas zo versleten is dat hij afvalt.”

De schutter van Aurora overleefde overigens zelf wél de schietpartij. Hij werd veroordeeld tot 12 keer levenslang en zit in de cel.