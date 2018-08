VIDEO. Urban explorers dringen binnen in gigantisch leegstaand luxehotel en filmen wat ze daar aantreffen Koen Van De Sype

28 augustus 2018

17u02

Bron: Eigen berichtgeving 2 Nederlandse urban explorers hebben een filmpje online gezet van hun bezoek aan een gigantisch verlaten luxehotel in Tunesië. Na een reeks aanslagen in 2015 bleven de toeristen weg uit het Noord-Afrikaanse land en daardoor gingen heel wat hotels failliet. Bob Thissen drong binnen in een resort dat zijn gasten ooit liet baden in weelde, maar nu desolaat is achtergelaten.

Op de beelden die hij maakte is hij samen met een vriend te zien terwijl hij over het domein loopt en een aantal verkommerde, leegstaande zwembaden spot. Later dringen de twee ook naar binnen in de gebouwen, waar het stof bewijst dat alles er al jaren onaangeroerd bijligt.

Expeditie

“We vonden zeker 20 tot 30 leegstaande hotels tijdens onze expeditie, maar dit was het meest indrukwekkende van allemaal”, vertelt Thissen aan onze redactie. “Het was gigantisch, met zeker zes of zeven lege zwembaden, enorme eetzalen, hallen en ontelbare kamers. Aan een van de recepties vonden we ook foto’s van de accommodatie in zijn glorietijd, met overal vrolijk lachende mensen.”





Tunesië werd in 2015 zwaar getroffen door enkele terreuraanslagen. Op een strand in de badplaats Sousse kwamen 39 mensen om het leven – waaronder heel wat Britten – en in het Bardo National Museum in de hoofdstad Tunis stierven 21 toeristen bij een aanslag. Het gevolg was dat heel wat landen een negatief reisadvies uitvaardigden. Met een economische crisis tot gevolg.

Het tij lijkt intussen weer gekeerd te zijn – dit jaar hoopt Tunesië met 8 miljoen toeristen weer op het niveau van voor de aanslagen te zitten – maar de sporen zijn nog altijd zichtbaar. De terreurdreiging is nog niet helemaal geweken en tot 12 oktober is nog overal de noodtoestand van kracht. Ons land maant reizigers dan ook aan tot voorzichtigheid.

Het volledige filmpje kan je bekijken op het YouTubekanaal van Bob Thissen – Exploring the Unbeaten Path – en via zijn website.