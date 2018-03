VIDEO. Uitzinnige vrouw probeert in het midden van vlucht nooduitgang te openen: “Ik ben God, ik ben God!” ADN

06 maart 2018

15u42 3 Een vrouwelijk passagier heeft op een vlucht van San Francisco naar Boise, Idaho gisteren heel wat ophef veroorzaakt. De vrouw stond plots op en probeerde een vliegtuigdeur te openen, terwijl ze meermaals luidkeels schreeuwde: “Ik ben God!”.

Volgens medepassagiers aan boord van de SkyWest-vlucht van United Express, was de verwarde vrouw in alle staten en zei ze dat ze wilde sterven. “Ik wil doodgaan. Haal me van dit vliegtuig”, riep ze alvorens naar een nooduitgang te sprinten. Bij de deur riep ze meermaals dat ze God was.

De vrouw kon al snel in bedwang gehouden worden door alerte passagiers. Ook vastgepind op de vloer bleef ze roepen dat ze God was, om dan eindelijk toch tot rust te komen. “Ze gedroeg zich al niet normaal in het begin van de vlucht”, vertelt passagier Scott T. Smith aan the Idaho Statesmen. Ze was hem meteen opgevallen. "Ik vermoed dat ze vliegangst had." Volgens Smith bleef iedereen heel rustig. Er was nooit sprake van paniek tijdens het incident. Het vliegtuig moest ook niet omgeleid worden.

Eens geland werd de dame aan de gate opgewacht door de politie en vervolgens overgedragen aan de Idaho Department of Health and Welfare voor een medische evaluatie. Na dat onderzoek zal beslist worden of ze crimineel wordt vervolgd.