VIDEO. Twee bussen botsen frontaal op elkaar in Bolivia: zeker 22 doden en enorme ravage Redactie

20 januari 2019

09u46

Bron: VTM Nieuws 0

In Bolivia is gisteren een zwaar verkeersongeluk gebeurd. Twee bussen botsten er in de bergen frontaal op elkaar ter hoogte van het stadje Challapata. Er zijn zeker 22 mensen omgekomen en tientallen anderen raakten gewond. De ravage op de plek van het ongeluk is enorm.