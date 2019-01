VIDEO. Turkse luchtmacht moet 4 mensen per helikopter uit zware sneeuwstorm redden

DVDE

18 januari 2019

17u26

Bron: Reuters

Vier mensen die in het westen van Turkije een wandeling maakten op een berg en getroffen werden door een zware sneeuwstorm, zijn per helikopter gered door de luchtmacht. Dat is te zien op spectaculaire beelden.