VIDEO. Tsunami spoelt podium weg tijdens optreden van band GVS IVI

23 december 2018

10u50

Bron: VTM Nieuws 2

De tsunami in Indonesië heeft het leven geëist aan zeker 168 mensen. Op sociale media duiken verschillende video’s op van de enorme vloedgolf. Een van de video’s toont de muziekband Seventeen die in de buitenlucht optreedt wanneer het podium door de vloedgolf wordt weggespoeld. De zanger van de lokale band, Riefian Fajarsyah, laat weten dat de bassist en manager van de groep zijn omgekomen. De drummer, gitarist en een crewlid zijn nog vermist. Ook de vrouw van de zanger is nog niet teruggevonden.