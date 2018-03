VIDEO: Trumpaanhanger maakt misplaatst grapje op CNN en wat volgt is lange en pijnlijke stilte KVDS

07 maart 2018

21u56

Bron: CNN, HuffPost 0 Kijkers van de Amerikaanse nieuwszender CNN waren gisteravond getuige van een pijnlijk moment tijdens een live paneldiscussie. Het onderwerp was het proces van pornoster Stormy Daniels tegen president Donald Trump. Een aanhanger van die laatste maakte een misplaatste opmerking over Daniels en daarop volgde een stilte die een eeuwigheid leek te duren.

Daniels had naar eigen zeggen 10 jaar geleden een affaire met Trump en kreeg daar in 2016 130.000 dollar zwijggeld voor van de persoonlijke advocaat van Trump, Michael Cohen. Nu beweert Daniels dat de overeenkomst niet geldig was omdat Trump ze nooit ondertekende.

"Schokkend"

Tijdens CNN Tonight kwam onder meer Stephen Moore aan het woord. Hij was een adviseur van Donald Trump tijdens diens campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016 en hij probeerde om de discussie in het belachelijke te trekken met de opmerking: ‘Probeer je nu te zeggen dat er een pornoster is die de aandacht op zichzelf probeert te vestigen? Wauw, dat is schokkend.’

CNN 03 06 2018 22 08 10 Uploaded by Elizabeth Preza on 2018-03-07.

En terwijl de man in een zenuwachtig gelach uitbarstte, bleef het bij de andere panelleden en de presentator doodstil. “Ik bedoel, dat is nu eenmaal wat pornosterren doen”, probeerde Moore nog om de pijnlijke situatie te breken.

De presentator liet het niet passeren. “Is dat je enige antwoord, Stephen? Dat ze gewoon de aandacht probeert te trekken? Met die erg lange aanklacht? Het gaat hier om een bedrag van 130.000 dollar aan zwijggeld. Van de persoonlijke advocaat van de president. Kom op.”

Je kan de beelden hierboven herbekijken. Het fragment vind je op 1 minuut 23 seconden.