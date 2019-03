VIDEO. Trump belt met een terminaal zieke supporter en brengt zo laatste wens in vervulling Redactie

07 maart 2019

12u45

Bron: AP

Een terminaal zieke man uit Connecticut zag zijn laatste wens in vervulling komen toen de Amerikaanse president Donald Trump hem plots opbelde. Jay Barrett (44) is een conservatieve supporter van de president, maar dat hield zijn zus, die een lokaal lid van de democratische partij is, niet tegen om zijn wens mogelijk te maken.