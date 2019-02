VIDEO. Tribune met feestvierders stort in tijdens carnaval in Argentinië: tientallen gewonden Redactie

19 februari 2019

08u49

Bron: Twitter 0

In de Argentijnse stad Córdoba is zondag een tribune met tientallen feestvierders ingestort tijdens een carnavalsstoet. 34 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Enkele mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de autoriteiten heeft de tribune het begeven doordat het enthousiaste publiek te hard aan het springen was.