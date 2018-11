VIDEO. Tornado zwiert huis op z’n kop in Amerikaanse staat Redactie

07 november 2018

11u34

Bron: KameraOne 3

Gisteren is een tornado door de Amerikaanse staat Tennessee geraasd. Vooral het centrum van de staat is getroffen. Een vrouw is omgekomen en twee anderen raakten zwaargewond. Verschillende woningen zijn vernield. Het huis in deze beelden is ondersteboven gezwierd door de tornado. Er zijn windsnelheden van meer dan 200 km/u gemeten.

