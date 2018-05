VIDEO: Tornado trekt 'spoor van verwoesting' langs grens tussen Duitsland en Nederlands Limburg KVDS

16 mei 2018

22u08 99 Duitsland is vanavond opgeschrikt door een tornado. Die raasde door Viersen, een gemeente vlak bij de grens met Nederlands-limburg. Beelden op sociale media tonen taferelen die we normaal vooral kennen van de windhozen in de Verenigde Staten. Plaatselijke autoriteiten spreken van een 'spoor van verwoesting'. Er zou al zeker één zwaargewonde geteld zijn.

De daken van huizen werden beschadigd en bomen ontworteld, zo melden lokale media. "In Viersen-Boisheim zijn huizen dermate beschadigd dat ze voorlopig onbewoonbaar zijn", aldus een verklaring van de regionale overheid. Een 23-jarige man die uit zijn wagen viel, raakte zwaargewond door vallende takken en moest naar het ziekenhuis gevoerd worden, volgens nrw-aktuell.tv. Een brandweerman kreeg een elektrische schok.

De brandweer is intussen volop bezig om de schade op te ruimen, volgens de politie. Heel wat wegen zijn versperd. Ook de treinverbinding tussen Venlo in Nederland en Mönchengladbach is gesloten. De exacte omvang van de schade is momenteel nog onduidelijk. Volgens de politie duurde het noodweer 10 tot 15 minuten.

Tornado in lobberich Video von Björn

Volgens weerman Raymond Klaassen van Weerplaza is het geen kleintje, zo zegt hij aan de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. "In doorsnede is hij erg breed, breder dan gebruikelijk", klinkt het. Hij wijst er ook op dat het vrij bijzonder is dat dit soort tornado's in onze streken voorkomen.

roof tiles in the town got also blown away 5 Kilometers "2.3 miles" of the town! When the Tornado struck. #viersen Germany! pic.twitter.com/TEdFMXyZFl Sotiri Dimpinoudis Ⓥ(@ sotiridi) link