Video toont moment waarop vermiste voetballertjes en coach worden gevonden na 9 dagen in Thaise grot De groep zit nog vast in de ondergelopen grot: reddingswerkers moeten eerst water wegpompen IVI

02 juli 2018

17u50

Bron: BBC, Belga, CNN 10844 De twaalf jonge voetballers en hun coach, die 23 juni zijn verdwenen in een grot in Thailand, zijn levend teruggevonden. Dat meldt gouverneur Narongsak Osatanakorn van de regio Chiang Rai . De groep is nog niet bevrijd uit het grottenstelsel, want eerst moet het water in de ondergelopen grot weggepompt worden. Er is een medisch team op weg naar de jongens om hen te begeleiden.

Op beelden van de Thaise marine is het moment te zien waarop twee duikers de groep vinden in een droog hoekje van de ondergelopen grot. De jongens zien er angstig en vermoeid uit, maar de opluchting is groot. Niet alleen bij de groep, maar ook bij de redders. "Het is oké, we komen eraan. Er komen veel mensen aan", zegt een van de duikers, die ook blij is te horen dat ze nog met dertien zijn.

Negen dagen

De jongens en hun voetbalcoach brachten negen dagen geleden, na een voetbaltraining, een bezoek aan de grot van Tham Luang, in het noorden van Thailand. Nadat de kinderen niet teruggekeerd waren naar huis, sloegen ouders alarm. De fietsen van de tieners werden gevonden aan de ingang van de grot.

Sindsdien hebben gespecialiseerde duikers uit verschillende landen - onder hen ook Vlaming Ben Reymenants - elke dag gewerkt om de groep terug te vinden. In totaal hebben duizend reddingswerkers met man en macht gezocht naar de jongeren en hun coach.

Ondergelopen grot

De zoektocht werd bemoeilijkt door de hevige regenval die de grot onder water heeft gezet. Thailand zit middenin het regenseizoen. De moessonregens veroorzaken vaak overstromingen in grotten. De voorbije dagen werden pompen ingezet om het waterpeil te doen dalen. Duikers hebben bovendien een doorgang moeten verbreden om makkelijker door te kunnen.

Het reddingsteam heeft de afgelopen dagen gewerkt om een lange en diepe kamer van het grottenstelsel te bereiken, omdat men vermoedens had dat de groep zich daar zou schuilhouden. Die plek - gekend als "Pattaya Beach" - was echter ook ondergelopen en van de jongens was geen spoor. De duikers hebben de groep uiteindelijk kunnen lokaliseren op zo'n 300 à 400 meter van "Pattaya Beach".

Medisch team

De groep is nog niet bevrijd. Er wordt nog bepaald hoe ze uit de grot zullen gehaald worden. Het plan is sowieso om het water zoveel mogelijk uit de grot te pompen, maar ze zullen mogelijk elk met een duikuitrusting uit het grottenstelsel begeleid worden. Een medisch team is op weg naar de jongens en hun coach om hen te onderzoeken. Pas als de dokter beslist dat de dertien mensen sterk genoeg zijn, zullen ze uit de grot gehaald worden. Gouverneur Osatanakorn zegt ook nog dat er voedsel zal gebracht worden naar de groep, "maar we zijn niet zeker of ze zullen kunnen eten omdat ze al zo lang geen voedsel hebben binnengekregen". Volgens Osatanakorn zullen de reddingswerken alleszins nog de hele nacht duren. In tussentijd zullen dokters en redders bij hen blijven.

De tieners zijn tussen de elf en zestien jaar oud, hun trainer is 25 jaar. Familieleden en vrienden hebben negen dagen lang aan de grot gewacht op nieuws. Ook in heel Thailand is meegeleefd met de jongens en hun families.