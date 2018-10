Video toont moment waarop sneltrein in Taiwan ontspoort Gunter Van Stappen

22 oktober 2018

08u58

Bron: VTM Nieuws, belga 0

Er zijn beelden opgedoken van het treinongeluk in Taiwan. Daarbij vielen gisteren minstens 22 doden. Volgens de Taiwanese Spoorwegen gebeurde het ongeluk in Suao in de county Yilan ten oosten van de hoofdstad Taipeh. Vijf van acht wagons van de Puyuma-sneltrein zijn omgekiept nadat de trein ontspoorde. Op het moment van het ongeval waren er 366 mensen aan boord van de trein.

Bekijk ook: