Video toont hoe schutter wapen richt op restaurant in Toronto: twee doden en twaalf gewonden

23 juli 2018

05u26

Bron: CBC, Sky News, AP, AFP, DPA 56 In de Canadese stad Toronto zijn twaalf mensen gewond geraakt bij een schietpartij in de wijk Greektown. De politie bevestigt dat de schutter dood is en dat er twee dodelijke slachtoffers te betreuren vallen. Over het motief van de dader, een 29-jarige man, bestaat nog onduidelijkheid.

"15 à 20 schoten"

Omstreeks 22 uur 's avonds lokale tijd (5 uur Belgische tijd) werden de hulpdiensten opgeroepen voor een schietpartij aan een pizzarestaurant, in de Griekse wijk van Toronto, vlak bij Danforth- en Loganlaan.

Ooggetuigen vertelden aan de krant Toronto Star dat een man in zwarte kledij meermaals een wapen heeft afgevuurd. Ze verklaarden tussen 15 en 20 schoten te hebben gehoord, en meerdere gewonden te hebben zien liggen op de vloer van een restaurant, meldt de Toronto Star.

Het is nog te vroeg om motivaties naar voor te schuiven Politiechef Mark Saunders

Doden en gewonden

Negen gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De overigen kregen ter plaatse verzorging. Een van de gewonden is een 9-jarig meisje. Zij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden zijn er verschillende er ernstig aan toe, melden onder meer de Toronto Sun en de lokale radiozender 680 News op basis van de hulpdiensten.

Aanvankelijk zei de politie dat er dertien gewonden waren, maar vanochtend wijzigde de politie de balans van de schietpartij. Er is sprake van twee doden en twaalf gewonden, aldus de politie

Bij de schietpartij kwam een vrouw om het leven. In de loop van de nacht (plaatselijke tijd) is ook een tweede slachtoffer overleden in het ziekenhuis, meldt de politie. De identiteit van de slachtoffers is nog niet gekend. CBC News meldt op basis van politiebronnen dat er verschillende dodelijke slachtoffers zijn.

Dader

Politiechef Mark Saunders heeft tijdens een persconferentie gezegd dat de dader is omgekomen tijdens een vuurgevecht met de politie. Het zou gaan om een 29-jarige man. De politie was na de feiten snel ter plaatse en opende het vuur op de schutter, die enkele ogenblikken later dood werd aangetroffen in een steeg. Het is onduidelijk of de man is geraakt door een politiekogel of zichzelf heeft doodgeschoten.

Ook naar het motief van de man is het nog zoeken. De politie houdt op dit moment met elke piste rekening, ook met terrorisme, maar benadrukt dat het onderzoek moet afgewacht worden. "Het is nog te vroeg om motivaties naar voor te schuiven", zei Saunders nog.

Ondertussen zijn ook amateurbeelden opgedoken waarop te zien is hoe de schutter het vuur opent op het restaurant.

Toenemend g eweld

Toronto kent de jongste tijd toenemend geweld en schietpartijen, meestal veroorzaakt door bendes. Sinds het begin van het jaar werden in Toronto 212 schietpartijen geteld, die aan 26 mensen het leven hebben gekost, tegen 188 schietincidenten met 17 doden in dezelfde periode vorig jaar. In april werd de Canadese metropool nog opgeschrikt door een dodelijke raid van een bestuurder van een bestelwagen. Hij reed tien voetgangers dood en verwondde veertien anderen tijdens een dolle rit door de stad.

De premier van de provincie Ontario, Doug Ford, heeft via Twitter afstand genomen van een "vreselijke gewelddaad met vuurwapens in Toronto", en zijn deelneming betuigd aan de slachtoffers en hun naasten.

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected. Doug Ford(@ fordnation) link

Extra agenten

Burgemeester John Tory heeft in een persconferentie de bevolking van Toronto opgeroepen om "kalm te blijven" en geen voorbarige conclusies te trekken over de motieven van de schietpartij. Hij zegt wel dat zijn stad een probleem heeft met vuurwapens. "Veel te veel mensen kunnen te gemakkelijk aan wapens raken", zegt Tory.

Vorige week nog lanceerde de politie een plan om het wapengeweld in de stad aan te pakken. Zo zullen 's avonds en 's nachts 200 extra politieagenten ingezet worden in risicovolle wijken van de stad.