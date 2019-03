Video toont hoe lawine langs groep skiërs passeert Redactie

26 maart 2019

10u26

26 maart 2019

10u26

In het Oostenrijkse Innsbruck is een groep skiërs zaterdag ontsnapt aan een lawine. Op beelden is te zien hoe de lawine akelig dicht langs de groep passeert. Maar volgens de eigenaar van de skiliften in de buurt waren de skiërs op geen enkel moment in gevaar. “Door het perspectief van de video krijg je een verkeerd beeld van de situatie”, legt Thomas Schroll uit aan lokale media. “Er was minstens 20 meter tussen de skiërs en het pad van de lawine”. Bovendien had het skioord zich voorbereid op mogelijke lawines door een bassin te maken waar de overtollige sneeuw in kon vallen en delen van het skigebied af te sluiten.

