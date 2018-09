Video toont hoe auto tarmac van luchthaven Lyon op rijdt, gevolgd door de politie kg

10 september 2018

12u07

Bron: Lyon Capitale, Belga 83 Een wagen is deze voormiddag de tarmac van luchthaven Lyon Saint-Exupéry op gereden, nadat hij eerder al door de aankomsthal scheurde. De politie is massaal aanwezig en de luchthaven is tijdelijk afgesloten. Eén persoon werd aangehouden. Het is niet duidelijk wat de bestuurder van plan was.

Een getuige bevestigt aan HLN dat de auto rond 11.25 uur door een deel van de aankomsthal racete. De bestuurder van de wagen had twee deuren geforceerd die toegang gaven tot Terminal 1 van de luchthaven. De auto vlamde door de ene deur naar binnen en reed langs een andere deur weer naar buiten. Er raakte niemand gewond.

Volgens Lyon Capitale reed de wagen daarna de landingsbaan op, gevolgd door de politie. De vliegtuigen op de tarmac werden tegengehouden. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand en kon de bestuurder worden gearresteerd.

Een twintigtal politiewagens en een helikopter zouden ter plaatse zijn.

Eerder was het voertuig gezien toen het aan hoge snelheid en in tegengestelde richting reed op autowegen nabij de luchthaven, aldus een bron dicht bij het onderzoek. Volgens de prefectuur had hij eerst ingereden op een versperring aan de zakenluchthaven van Bron, ten oosten van Lyon, waarna hij rechtsomkeer maakte.

🔴 Un individu en voiture s’est introduit sur les pistes de l’aéroport de #Lyon! Course poursuite avec les forces de l’ordre! #lyonaeroport @BFMTV @CNEWS @TF1 pic.twitter.com/ED2BXhFmOB D@vid(@ DavidPeste) link