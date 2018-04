Video toont hartverscheurend moment dat moeder achter piano gaat zitten en prachtig nummer zingt voor terminaal ziek zoontje KVDS

Bron: Facebook, wect.com 0 Een video van een Amerikaanse moeder die een lied opdraagt aan haar doodzieke zoontje, verwarmt de harten op het internet. Abigail Tanner was met kleine Lincoln (1) in het Duke Cancer Institute voor een consultatie, toen ze een piano zag staan. Ze ging zitten en speelde een breekbaar nummer voor haar kind, maar wist niet dat enkele verpleegsters toekeken. Die posten een video van het optreden online en de beelden werden in enkele weken tijd al bijna een kwart miljoen keer bekeken.

Abigail uit South Carolina en haar zoontje hadden de bewuste dag een afspraak bij een neuroloog. Lincoln heeft een zeldzame vorm van terminale epilepsie, die voluit ‘maligne migrerende partiële epilepsie op de kinderleeftijd’ (MMPSI) heet. De nog vrij onbekende genetische afwijking maakt dat hij tot honderden keren per dag een epileptische aanval heeft en die zijn moeilijk te behandelen.

Hopen

“Hij was nog maar een paar dagen oud toen hij zijn eerste toeval kreeg”, vertelt zijn moeder op Facebook. “Hij is nog zo klein, maar hij heeft me al zo veel geleerd. Om op mijn tanden te bijten als het moeilijk gaat en te blijven hopen. Om te lijden zonder te klagen. Zelf kan hij niet omrollen en naar dingen pakken. Hij kan niet spreken. Hij heeft zelfs zijn ziekte niet onder controle. Hij moet zo veel onderzoeken ondergaan en hij klaagt niet één keer.” (lees hieronder verder)

Abigail besefte door haar zoontje ook dat ze moest focussen op wat wél kon in plaats van op wat niet kon. “Hij kán communiceren als hij wil eten of behoefte heeft aan een knuffel. Als hij bang is of zich niet goed voelt. Hij kan eten en zijn armen en benen bewegen. Hij heeft zelfs al een paar keer naar speelgoed gereikt en een klein beetje gelachen.”

Piano

Toen Abigail in het ziekenhuis de piano zag staan en merkte dat er niemand in de buurt was, besloot ze te gaan neerzitten en een nummer te spelen voor haar beproefde zoontje. “De andere kinderen waren er deze keer niet bij. Het waren alleen Lincoln en ik. En we deelden een magisch moment”, vertelde ze achteraf aan nieuwssite wect.com.

Ze zong ‘Never Enough’ uit de hitmusical ‘The Greatest Showman’. “Een nummer dat ik graag hoor, uit een musical die ik mooi vind”, zegt ze nog. “Het deed me eraan denken hoe het zou zijn om hem kwijt te geraken. Niets zou betekenis hebben als we Lincoln nooit hadden gehad.” (lees hieronder verder)

Abigail had niet door dat ze een groep toeschouwers had, tot ze op het einde van het nummer opkeek. De verpleegsters gaven haar een applaus en zetten de video later online op de Facebookpagina van de instelling. Daar kon die al op flink wat kijkers rekenen.

Honderden mensen postten er ook een bedankje voor het mooie optreden en vertelden hoe het voor hen een hartverwarmend en inspirerend moment was.