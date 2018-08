Video toont drone-ontploffing "tijdens toespraak Maduro" Daimy Van den Eede

06 augustus 2018

07u50

Bron: VTM NIEUWS 0 Op amateurbeelden, die gemaakt zouden zijn tijdens de toespraak van de Venezolaanse president Nicolás Maduro, is een ontploffing in de lucht te zien. Afgelopen zaterdag ontploften er volgens de Venezolaanse minister van Informatie Jorge Rodríguez verschillende drones met explosieven. Een mysterieuze rebellengroep met burgers en militairen heeft de aanslag intussen opgeëist.

Zeven soldaten van de nationale garde raakten gewond door de ontploffing, maar Maduro zelf bleef ongedeerd. Of de beelden van de drone-ontploffing gemaakt werden tijdens de toespraak, is nog onduidelijk.

De Venezolaanse president Maduro sprak in het centrum van de hoofdstad Caracas een militaire parade toe over de staat van de economie, toen vlakbij explosies klonken. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen naast hem op het podium, onder wie Maduro’s vrouw, schrikken en omhoog kijken. De camera draait vervolgens naar de parade, waar onder de honderden soldaten paniek uitbreekt. Daarna wordt de live-uitzending afgebroken.



Volgens de minister van Buitenlandse Zaken zijn al zes verdachten opgepakt. Er vonden ook invallen in hotels in Caracas plaats, waarbij gezocht werd naar bewijsmateriaal.

Diepe crisis

Onder de voormalige buschauffeur Maduro is het olierijke Venezuela in een diepe politieke en economische crisis verzonken die gepaard gaat met een enorme schaarste aan goederen. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen wegens de tekorten aan levensmiddelen en de hyperinflatie.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de inflatie in het Zuid-Amerikaanse land bij onveranderd beleid tegen het einde van dit jaar zal oplopen tot 1 miljoen procent. In mei werd Maduro voor zes jaar herverkozen tijdens verkiezingen die volgens internationale waarnemers niet vrij en onafhankelijk zijn verlopen.

#VIDEO #LoÚltimo Circula video que presuntamente correspondería al dron que explotó durante evento donde participaba Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas https://t.co/E7vM0fKuoi pic.twitter.com/Q0FZeINGBi NTN24 Venezuela(@ NTN24ve) link

