Video toont aanval op fietstoeristen in Tadzjikistan. Belg getuigt: "Mensen waren beginnen te steken met messen"

Bron: Belga, AD.nl, VRT NWS, VTM NIEUWS 20 De vier buitenlandse toeristen die gisteren in het zuiden van Tadzjikistan zijn overleden, zijn het slachtoffer geworden van een aanval. Ze zouden zijn belaagd door mannen gewapend met geweren en messen. Dat meldt de politie en wordt ook bevestigd door de Belg Nicolas Moerman, die volgens VRT NWS sprak met de overlevenden. Amateurbeelden die circuleren op sociale media lijken de piste van een aanval te ondersteunen.

Opgelet: deze video bevat expliciete beelden.

Het incident deed zich voor in de regio Danghara, zowat 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe. Een groep fietsers werd plots aangereden en aangevallen. Daarbij kwamen twee Amerikanen, een Zwitser en een Nederlander om het leven. Drie andere fietsers raakten gewond.

Terreur?

Volgens de plaatselijke ordediensten waren de fietstoeristen het slachtoffer van een aanval van gewapende mannen. Over de precieze motieven van de daders bestaat nog geen duidelijkheid. "Een ongeval, beroving of terrorisme... We onderzoeken alle mogelijkheden", zegt minister van Binnenlandse Zaken Ramazon Hamro Rahimzoda. De verdachten "hadden messen en vuurwapens bij zich", aldus nog de minister.



Op amateurbeelden van slechte kwaliteit die de ronde doen op sociale media, is te zien hoe ogenschijnlijk verschillende personen verspreid liggen op de weg en hoe één wagen met opzet een persoon op de grond aanrijdt. De video lijkt de piste van een aanval te ondersteunen.

Volledig in shock

De Belg Nicolas Moerman genoot zelf van een fietsvakantie in Tadzjikistan toen hij tumult opmerkte en getuige werd van het drama, meldt VRT NWS. Op het moment van de feiten reed hij een stuk als lifter mee in een vrachtwagen, toen hij de slachtoffers plots aan de kant van de weg zag.

Ze gebaarden dat de vrachtwagen moest stoppen. Er lagen verschillende fietsers op de grond, een aantal was ook volledig in shock Belgische getuige Nicolas Moerman

"Ze gebaarden dat de vrachtwagen moest stoppen", vertelt hij. "Dat hebben we onmiddellijk gedaan. Er lagen verschillende fietsers op de grond, een aantal was ook volledig in shock. Ik heb gevraagd wat er gebeurd was en het eerste wat een van hen zei was dat ze aangereden waren door een auto. En dat er mensen waren uitgestapt die met messen begonnen te steken." Moerman zelf is zwaar aangedaan en wil zo snel mogelijk naar huis.

Opgepakt, gedood

Veiligheidstroepen hebben in totaal vier verdachten gedood na het dodelijke fietsdrama. Een vijfde man is aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlands Zaken. Een van de gedode mannen is vermoedelijk de eigenaar van de auto die de toeristen raakte. Het is nog onduidelijk waar en onder welke omstandigheden de verdachten precies zijn omgekomen. Een van de mannen verzette zich volgens de autoriteiten tegen zijn arrestatie.

Ervaren reizigers

De Nederlandse fietser die om het leven kwam in Tadzjikistan is René Wokke (56) uit Amsterdam. Hij was met zijn vriendin Kim Postma (58), die gewond in een ziekenhuis zou liggen, onderweg van Thailand naar Iran.

"René was een slimme, ondernemende kerel die altijd op pad was en al 130 landen had bezocht", zegt zijn broer Erik (58) aan het AD. Zijn broer en diens vriendin vertrokken in februari naar Thailand en zouden op 20 september vanuit Iran terugvliegen naar Nederland. "Hij was altijd op pad, vooral in Azië", vertelt hij. "Ik heb nooit begrepen wat hij daar zocht en al helemaal niet in Tadzjikistan. Hoe dan ook: Kim en hij hadden het heel erg naar hun zin. Ze fietsten samen al heel wat af binnen en buiten Europa."

De Amerikanen en Zwitser die ook omkwamen, kenden ze niet. "Ze hadden die fietsers onderweg ontmoet en fietsten samen verder, zo las ik in hun reisblog."

Fietsen in Tadzjikistan?

Een fietsvakantie in Tadzjikistan klinkt sommigen misschien vreemd in de oren, maar toch is het Centraal-Aziatische land erg populair bij westerse fietsers, meldt VRT Nieuws nog. Een mooi en afwisselend landschap in combinatie met een niet te onderschatten fysieke uitdaging intrigeert veel toeristen.

