VIDEO. Tonijn verkocht voor recordbedrag van 3 miljoen dollar SDA

05 januari 2019

08u45

Bron: AP 2

Op de visveiling in Tokyo is een blauwvintonijn verkocht voor een hallucinante 3 miljoen dollar. Het was meteen ook de eerste veiling van de legendarische Tsukiji vismarkt sinds ze moest verhuizen naar een nieuwe locatie.