VIDEO. Toestel Ryanair geëvacueerd om overhitte smartphone mvdb

01 augustus 2018

12u05

Bron: La Vanguardia 1 De inzittenden van een Ryanairvliegtuig dat op het punt stond te vertrekken naar Ibiza, zijn gisteren geëavcueerd op de taxibaan van de luchthaven van Barcelona.

De passagiers moesten het toestel via de noodglijbanen verlaten nadat een smartphone aan boord in brand was gevlogen. De Nieuw-Zeelandse eigenaar van de smartphone had zijn telefoon verbonden met een externe batterij en de attributen vervolgens in zijn handbagage in het kofferrek gestopt.



Verschillende passagiers en leden van het cabinepersoneel merkten na enige tijd rookontwikkeling op. De crew en de piloten besloten vervolgens om meteen over te gaan tot evacuatie.

Op beelden die op de sociale media verschenen, is te zien hoe de inzittenden snel langs de noodglijbanen het toestel verlaten. Bij het brandje en de evacuatie raakte niemand gewond.