VIDEO. Toerist aangevallen op straat in LA Redactie

09 maart 2019

08u24 1

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een nietsvermoedende man rustig over straat wandelt en achtervolgd wordt. De achtervolgers lopen op hem af en vallen hem aan. De man, die een toerist zou zijn, krijgt een paar rake klappen. Een automobilist die de vechtpartij ziet gebeuren, stopt en jaagt de aanvallers weg. Hoe het nu met de toerist gaat is niet duidelijk. De politie laat weten dat ze al één verdachte kon arresteren. Het gaat om een tiener.