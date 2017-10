VIDEO: Tienjarige joyrider vlucht met 160 km/uur voor mama en politie JV

13u44 0 rv Jongen (10) uit Ohio gaat joyriden met gezinswagen. Acht politiewagens werden ingezet om een tienjarige joyrider van de autosnelweg in de staat Ohio te halen. Dat lukte pas na zo'n 80 kilometer. De tiener haalde snelheden tot 160 km/uur.

De moeder van de jongen verwittigde zelf de politie dat haar zoon de wagen van zijn vader had gestolen en ermee aan de haal was gegaan. "Ik volg hem nu, maar hij rijdt weg van mij. Hij heeft al schade aan de auto, hij moet gestopt worden", aldus de moeder. De kerel vlamde op de autostrada door met een topsnelheid van zo'n 160 km/uur.

De politie probeerde de jonge wegpiraat klem te rijden, maar aanvankelijk kon hij nog via een doorgang tussen twee snelwegen ontsnappen. Toen hij later in de berm naast de snelweg aan het racen was, slaagde de politie erin om hem definitief de pas naar het asfalt af te snijden.

Bij zijn aanhouding spuugde hij verscheidene agenten in het gezicht en kreeg een van hen een rake stamp van de jongen. Naar eigen zeggen verveelde hij zich en besloot hij 's morgens dan maar te gaan joyriden.

De tienjarige was niet aan zijn proefstuk toe. Twee weken geleden was hij ook al weggereden met de auto van zijn moeder. Hij zit voorlopig vast in een jeugdinstelling.

