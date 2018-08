VIDEO. Tiener vertelt hoe hij neergebliksemd werd Rob Van herck

14 augustus 2018

10u09

Bron: VTM Nieuws 0 Twee Amerikaanse tieners zijn afgelopen week neergebliksemd in Phoenix. De twee overleefden de inslag, een van hen getuigt nu over het incident.

“Er was een plotse uitbarsting van hitte en alles werd zwart”, vertelt de 13-jarige Josiah Wiedman vanuit zijn ziekenhuisbed. Hij werd drie dagen in een kunstmatige coma gehouden, maar komt er uiteindelijk met een kleine wonde aan zijn been vanaf. De dokters spreken over een wonder, en zeggen dat de schok heftig genoeg was om hem te doden.