VIDEO. Tiener die vriendin van 15 meter hoge brug duwde pleit schuldig KVDS

19 maart 2019

19u52

Bron: Sky News, NBC News 0 Een 19-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Washington moet zich voor de rechter verantwoorden omdat ze een vriendin van een 15 meter hoge brug duwde in de buurt van Vancouver bij Portland. Ze pleit schuldig. Het slachtoffer brak zes ribben en had doorboorde longen.

Een filmpje van het incident ging in de zomer van vorig jaar viraal. Op de beelden is te zien hoe Jordan Holgerson (16) aarzelt of ze wel van de brug in Moulton Falls zal springen, iets wat veel waaghalzen daar doen, hoewel het verboden is. Plots krijgt ze een duw van haar vriendin Taylor Smith. Het meisje tuimelt daarop naar beneden in de Lewisrivier.

Longen

Holgerson smakte met haar borst plat op het wateroppervlak en brak daarbij zes ribben. Ze doorboorde ook beide longen. “Ik had dood kunnen zijn”, getuigde ze later vanop haar ziekbed. Anderen die de sprong waagden, vertelden aan Amerikaanse media dat ze met hun voeten vooruit proberen te landen, omdat het anders kan voelen “alsof je op beton smakt”.





Meteen na het incident – dat op 7 augustus gebeurde – maakte het meisje duidelijk dat ze niet wilde dat haar vriendin vervolgd zou worden, maar ze veranderde van gedacht. Aan NBC News zei ze dat ze wilde dat Smith “in de cel zou vliegen om na te denken over wat ze gedaan had”.

Gisteren pleitte Taylor Smith schuldig aan ‘roekeloos gedrag’ in de rechtbank van Clark County. Op die overtreding staat een celstraf die kan oplopen tot een jaar en een boete van 5.000 dollar (4.400 euro). De openbare aanklager heeft echter al gezegd dat hij geen celstraf zal vragen. Eind deze maand volgt er een uitspraak. Op 27 maart kent Smith haar straf.

Risico

Volgens de rechtbank zou de tiener gedrag hebben vertoond dat een aanzienlijk risico inhield op een fatale afloop en resulteerde in zware fysieke verwondingen. Zelf voert ze aan dat het niet haar bedoeling was dat Holgerson iets ergs zou overkomen.

De moeder van Holgerson vertelde reporters buiten aan de rechtbank dat zij en haar dochter dit hoofdstuk in hun leven zo snel mogelijk willen afsluiten.