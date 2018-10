VIDEO. Tiener (16) bedreigt lerares en houdt nepwapen tegen haar hoofd HR

20 oktober 2018

18u48

Bron: Le Parisien, Twitter 11 Een lerares van een school in een voorstad van Parijs is in haar klas bedreigd met een wapen. Een 16-jarige leerling hield een speelgoedpistool tegen haar hoofd. Het wapen was dan wel nep, de lerares diende toch klacht in. Twee 16-jarigen zijn opgepakt.

De lerares biotechnologie was afgelopen week de aanwezigheidslijst aan het invullen, toen achter haar plots een leerling met een airsoftpistool opdook. De jongen, gekleed in jogging, riep haar toe dat ze hem op ‘aanwezig’ moest zetten. Ondertussen richtte hij het wapen op haar hoofd. De lerares draaide zich even om, keek recht in de loop van het wapen, maar leek weinig onder de indruk. Ze werkte gewoon verder. Een andere leerling filmde het voorval.

Eerst bracht de lerares haar leidinggevenden niet eens op de hoogte. Maar toen de videobeelden zich een dag later als een lopend vuurtje verspreidden over sociale media, sprak haar directie de vrouw zelf aan. De lerares biotechnologie van de middelbare school uit Créteil, een voorstad van Parijs, diende daarop toch maar klacht in bij de politie.

Het parket startte een onderzoek en kon twee 16-jarigen identificeren. Het gaat om de man die het speelgoedwapen vasthad, en degene die het meebracht naar school. Ze werden opgepakt. Het parket zal ze vervolgen voor geweld tegen een persoon in een openbare functie.