VIDEO. Theresa May waagt zich aan enkele vreemde danspasjes: "Do the Maybot"

Theresa May waagt zich aan enkele vreemde danspasjes: "Do the Maybot"

28 augustus 2018

17u31

Bron: Belga 0 Beelden van de Britse premier Theresa May die in een school in Zuid-Afrika op een houterige manier danst met leerlingen zijn het mikpunt van spot op het internet. "Do the Maybot", klonk het op Twitter. "Maybot" is een bijnaam die de Britse premier kreeg van critici die vinden dat ze te weinig gevoel toont en vaak niet verder komt dan voorgekauwde antwoorden.

"Iemand is er vergeten olie in te doen", klonk het schamper op twitter. "Haar danstalent is vergelijkbaar met haar onderhandelingstalent", zei een andere twitteraar. Een steek naar de moeizame onderhandelingen over de brexit.

Andere twittergebruikers waren milder. "Ik kan zelf niet dansen en ben (pijnlijk) solidair met Theresa May", klonk het elders.

May is niet de eerste Britse politicus wiens diplomatieke danspasjes (hoon)gelach uitlokken. Haar voorganger David Cameron en ex-minister Boris Johnson kregen het internet over zich toen ze tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in 2012 aan het dansen gingen bij het optreden van de Spice Girls.