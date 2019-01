VIDEO. Theresa May stelt 'plan B' voor in Britse Lagerhuis kg

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 De Britse premier Theresa May stelt deze namiddag om 16.30 uur haar 'plan B' voor in het Lagerhuis. Volgens de Britse openbare omroep BBC probeert May deze nog in allerijl haar eigen Conservatives en de Noord-Ierse Unionisten van DUP, die de regering gedoogsteun leveren, achter haar terugtrekkingsakkoord te scharen.

Toen dat akkoord vorige week met een grote meerderheid werd weggestemd, kondigde de premier nochtans aan dat ze over de partijgrenzen heen zou zoeken naar een compromis, maar dat zou voor Labour geen optie zijn.

Volgens waarnemers stelt May vandaag gewoon een 'roadmap' richting consensus voor in het parlement. Daarna legt de premier waarschijnlijk een soort 'neutrale motie' voor, waarin staat dat het Lagerhuis akte heeft genomen van haar toespraak.



Verwacht wordt dat parlementsleden die motie dan amenderen. Op die manier kunnen de verschillende fracties in het parlement de gang van zaken wat meer naar zich toetrekken. Het zou dan vooral gaan om amendementen die een brexit zonder akkoord van tafel zouden vegen, en amendementen om het Artikel 50 op te schorten en de brexit dus uit te stellen tot na 29 maart.



Intussen heeft May nog wat tijd om parlementsleden achter haar deal met de EU te scharen. Het debat en de stemming over 'plan B' volgen pas op 29 januari.

