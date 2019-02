VIDEO. The Ferrero Rocher Challenge: Nela eet er 60 in 8 minuten 21 seconden DVDA

18 februari 2019

16u52 0

Nela Zisser besliste op valentijn dat het tijd was voor een nieuwe eetuitdaging. Het model is niet aan haar proefstuk toe, want ze at eerder al zo snel mogelijk pizza’s, hamburgers, donuts, kippenvleugels... Vorige week daagde ze zichzelf uit om zo snel mogelijk 60 pralines van Ferrero Rocher te eten, goed voor zo’n 4.400 calorieën. Nela deed er uiteindelijk 8 minuten en 21 seconden over. Ter vergelijking: het wereldrecord staat op 9 pralines in 1 minuut tijd.