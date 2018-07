VIDEO. Thaise voetballertjes bedanken hun redders... en zijn hongerig: "Ik heb zin in sushi" THAISE JONGENS MOGEN DONDERDAG TERUG NAAR HUIS Redactie

14 juli 2018

13u35

Bron: AD.nl 3 Voor het eerst sinds hun redding uit het ondergelopen grottenstelsel hebben de twaalf Thaise voetballertjes vanuit het ziekenhuis in Chiang Rai van zich laten horen. In een door het ziekenhuis vrijgegeven video richten ze zich tot de duikers die hen redden en degenen die aan hen dachten. "Bedankt dat jullie ons hebben gered". En: "Ik voel me erg goed".

Op de beelden is te zien hoe de twaalf jongens (met leeftijden variërend van 11 tot en met 16 jaar) en hun trainer Ekapol Chantawong rechtop in hun ziekenhuisbedden zitten, een ziekenhuispyjama aan, mondkapjes over hun mond.

"Bedankt dat jullie ons hebben gered", richt Prajak Sutham (Bijnaam 'Note') zich tot het team van internationale duikers. "Ik ben gezond."



De 14-jarige Adul Sam-on, die een cruciale rol speelde toen de duikers de jongens voor het eerst aantroffen in een van de grotten, spreekt in het Engels, "Ik voel me erg goed. Dank jullie zeer."

Thaise gerechten

De jongens zwaaien, lachen of tekenen wat. Elke keer dat de voetballertjes iets zeggen, laten ze ook weten wat ze graag in het ziekenhuis willen eten. Adul: "Ik ben beter, ik wil graag KFC (Kentucky Fried Chicken, red.)."

Sompong Jaiwong (bijnaam 'Pong'): "Bedankt aan iedereen van over de hele wereld die ons geholpen heeft. Ik ben gezond en ik wil graag varkensvlees met gebakken ei." Ook de andere jongens wensen traditionele Thaise gerechten.

Ook coach Ekkapol Chantawong komt aan het woord. "Dankjewel premier, en alle andere betrokken organisaties, marineduikers en artsen. Ik voel me goed en ben in staat normaal te eten. Ik wil graag gebakken rijst met varkensvlees."

Terug naar huis

Rond hetzelfde moment dat de video werd vrijgegeven, maakte de Thaise minister van Gezondheid bekend dat de jongens komende donderdag uit het ziekenhuis zullen worden ontslagen. Ze zullen dan voldoende aangesterkt zijn. Degenen die last hadden van een lichte longonsteking zijn voldoende hersteld. Ze hebben geen koorts meer en staan onder controle van artsen en psychologen, zei de minister.

De jongens en hun coach zaten sinds 23 juni vast in het grottencomplex Tham Luang, in het noorden van Thailand. Ze raakten toen ingesloten door water dat de uitgang van de grot blokkeerde. Het duurde dagen voordat ze gevonden waren.

Duiker omgekomen

Het bleek niet eenvoudig de jongens te redden, maar door vlug stijgend water moesten de reddingswerkers snel nadat de jongens gevonden waren tot actie overgaan. Het duurde dagen voordat ze gevonden werden. Vorige week zondag werden de eerste vier tieners eindelijk gered. In de twee dagen daarna werden de andere voetballertjes en de coach uit de grot bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het voorbereiden van de reddingswerkzaamheden kwam één duiker om het leven.