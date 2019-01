VIDEO. Thailand meet schade op na doortocht tropische storm Redactie

In Thailand wordt dit weekend de schade opgemeten na de doortocht van storm Pabuk. De storm heeft heel wat regenval en stevige wind met zich meegebracht. De schade is op verschillende plaatsen aanzienlijk: omgevallen bomen blokkeren de weg, elektriciteitskabels zijn kapot en straten staan onder water. In heel wat huizen is de vernieling enorm groot. Tijdens de storm zijn drie mensen om het leven gekomen. Een persoon is nog vermist.

