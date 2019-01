VIDEO. Spectaculaire reddingsactie bij noodweer in Turkije Redactie

24 januari 2019

21u56

Bron: Reuters 0

Wanneer een man een bestuurder probeert te helpen die door een storm in de rivier is terechtgekomen loopt plots alles mis. De auto komt in de stroming van de rivier terecht en de reddingsdiensten hebben de grootste moeite om bij de man en de inzittende te geraken. De man kan gered worden maar de vrouw is nog steeds vermist. Bij het hevige noodweer in de Antalya provincie in Turkije is al zeker 1 dode gevallen.