VIDEO. Spectaculaire dronebeelden tonen gebergte in Saudi- Arabië Redactie

24 januari 2019

21u11 0

Met dronebeelden die op 15 januari werden gemaakt, tonen het adembenemende Zahwan-gebergte in Saudi-Arabië.

Het gebergte ligt in de provincie Jazan, in het zuidwesten van Saudi-Arabië en is een populaire toeristische attractie in het land.