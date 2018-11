VIDEO. Spectaculaire beelden tonen redding van gekapseisde vissersboot uit Oostende Bart Boterman

08 november 2018

13u07

Bron: eigen berichtgeving 0 Er zijn spectaculaire beelden opgedoken van de reddingsactie van de bemanning van de O.13 Morgenster door de Britse kustwacht. De Belgische viskotter kapseisde gisterennamiddag rond 16 uur in het kanaal, voor de kust van Eastbourne. Twee bemanningsleden belandden in het water, twee anderen konden op de romp van het schip klauteren.

Het was de bemanning van een koopvaardijschip die de drenkelingen opmerkte. Kort voor de aankomst van de reddingshelikopter kon het koopvaardijschip twee drenkelingen uit het water vissen. De reddingshelikopter bracht de twee vissers die op de romp van het gekapseisde schip zaten in redding. Kort daarna pikte de Britse kustwacht de uit het water geviste bemanningsleden van op het koopvaardijschip per helikopter op. Het viertal werd onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht. Ze verkeren allen in goede gezondheid en zijn inmiddels thuis aangekomen.