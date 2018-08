VIDEO. Spectaculaire beelden tonen moment waarop tankwagen ontploft op Italiaanse snelweg: minstens 2 doden en 67 gewonden bvb

06 augustus 2018

14u31

Bron: Twitter, il Resto del Carlino, Repubblica, Belga, Corriere della Sera 700 In de omgeving van de luchthaven van de Italiaanse stad Bologna heeft zich een zware ontploffing voorgedaan. De oorzaak is nog niet duidelijk. Vermoed wordt dat een tankwagen bij een verkeersongeval op een toegangsweg naar de luchthaven is ontploft. Bij het incident vielen minstens twee doden en 67 gewonden, enkelen onder hen zijn er erg aan toe . Ook enkele politieagenten zouden gewond zijn. Op het moment van de explosie waren zij het verkeer aan het regelen na een eerder incident.

Lokale media berichten dat er een ongeval zou zijn geweest tussen een vrachtwagen die bestelwagens vervoerde en een tankwagen met brandbare materialen. De tankwagen was eerst in brand gevlogen en dan ontploft. De explosie veroorzaakte ook een gevaarlijke kettingreactie: brandende brokstukken staken andere auto's in de omgeving in brand, die deels ook ontploften.

Brandweerwagens en ambulances zijn ter plaatse en er is ook een helikopter ingezet. Door de grote hitteontwikkeling verlopen de bluswerken erg moeizaam.

Het incident zou hebben plaatsgevonden op het traject tussen Borgo en Casalecchio. Het verkeer werd in beide richtingen van de snelweg stilgelegd. De snelweg loopt ook over het terrein van de luchthaven, maar die vond volgens de exploitant geen hinder. De explosie had ook geen effect op het luchtverkeer.

De zwarte rookpluimen van de brand zijn van ver te zien. Luchtbeelden tonen de inferno aan.

Videobeelden die door de politie op Twitter werden gepost, tonen hoe het deel van de snelwegbrug waarop de tankwagen reed, instortte en een groot gat achterliet.

Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini sprak op Twitter van "een verschrikkelijk ontploffing" en dankte de brandweerlieden die hielpen de vuurhaard te bedwingen.

Un pensiero alle vittime e ai feriti della terribile esplosione di #BorgoPanigale e un grazie di cuore ai 100 Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto. @emergenzavvf pic.twitter.com/XYmZQhLHqN Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link