VIDEO. Spanjaarden bouwen menselijke torens Jef Artois

07 oktober 2018

13u42

Bron: VTM Nieuws 0

In het Spaanse Tarragona is gisteren een wedstrijd Castells gehouden, het bouwen van menselijke torens. Duizenden namen het tegen elkaar op in verschillende disciplines. De traditie stamt uit het achttiende-eeuwse Catalonië en is sinds 2010 door UNESCO erkend als erfgoed.