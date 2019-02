VIDEO. Spaanse politie vindt ontvoerde jongen (8) uit Eindhoven terug in Barcelona Sebastiaan Quekel Daimy Van den Eede

07 februari 2019

08u23

Bron: AD, Twitter 0 Een 8-jarig jongetje dat in juni vorig jaar in de Nederlandse stad Eindhoven werd ontvoerd door zijn vader, is teruggevonden in Barcelona. Hij zat daar in een huis, samen met iemand anders. De vader staat volgens de Spaanse politie bekend als iemand die “zeer gevaarlijk en gewelddadig kan zijn”. Hij wordt verdacht van een groot aantal geweldsmisdrijven en was mogelijk gewapend.

Het kind is opgevangen door de Spaanse pleegzorg en wacht op terugkeer naar Nederland. De vader is spoorloos, melden de Spaanse politie en het Nederlandse Openbaar Ministerie.

Het jongetje liep in juni op straat met zijn moeder, toen hij door zijn vader en een vriend van hem werd gegrepen en in een auto werd gezet. Daarna gingen ze ervandoor. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de indruk dat het jongetje in Spanje zat. De nog onbekende persoon die met de jongen in het huis was, is opgepakt. Het is niet bekend of het om een man of een vrouw gaat.

Onderzoek

Het onderzoek begon op 27 juli toen de Spaanse politie een Europees onderzoeksbevel ontving van de Nederlandse autoriteiten. De jacht naar de vader verliep volgens Spanje moeizaam, maar uiteindelijk kwam er belangrijke informatie binnen dat het jongetje zich in Barcelona zou bevinden.

De Spaanse autoriteiten zijn momenteel met man en macht op zoek naar de vader, zo laten ze in een persbericht weten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Nederland is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.