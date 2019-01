VIDEO. Spaanse politie rolt een van grootste cocaïnelabo’s van Europa op en geeft beelden van invallen vrij sam

21 januari 2019

16u28

Bron: ES TELE5 0

De Spaanse politie dient de drugsmaffia een flinke klap toe. De ordediensten vielen op verschillende adressen in het land binnen en pakten elf mensen op in zes provincies. Onder meer 8.500 liter chemicaliën werd in beslag genomen, net als twaalf containers waarvan de inhoud na verwerking meer dan drie ton cocaïne zou opleveren.

