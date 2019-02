VIDEO. Snelweg in Nederland volledig afgesloten omdat Boeing 747 de weg oversteekt Redactie

09 februari 2019

Geen alledaags zicht gisterenavond op de A9 bij Badhoevedorp, in de buurt van de luchthaven van Amsterdam. Het verkeer werd stilgelegd omdat een Boeing 747 de weg over moest. De jumbojet is op weg naar een laatste rustplaats in de tuin van een hotel. Het toestel vertrok vijf dagen geleden op Schiphol, enkele kilometers verderop, en zou normaal morgenvroeg moeten aankomen op zijn eindbestemming. Om de oversteek vlot te laten verlopen werden lantaarns en vangrails weggehaald en bruggen gebouwd. Vandaag is het bovendien exact 50 jaar geleden dat dit type vliegtuig zijn eerste vlucht maakte.