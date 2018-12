VIDEO. Skiërtje (12) na veertig minuten levend vanonder lawine gered “Klein mirakel dat hij nog leeft.” HA DVDE

26 december 2018

23u06

Bron: France Bleu, AP 4 Een 12-jarige jongen is levend vanonder een lawine gered in de Franse Alpen. Het kind lag ongeveer veertig minuten bedolven onder de sneeuw. Het is een klein mirakel dat hij nog leeft, zeggen de hulpdiensten. De overlevingskansen na een kwartier onder de sneeuw zijn immers miniem.

De tiener maakte deel uit van een groep van zeven skiërs die kort na de middag off-piste was gegaan. De wintersporters veroorzaakten allicht zelf de lawine die de jongen bijna het leven kostte. Hij lag zo’n veertig minuten bedolven onder de sneeuw.

Een speurhond kon het kind lokaliseren, waarna het door reddingswerkers werd bevrijd. De jongen liep een gebroken been op en werd voor verzorging naar een ziekenhuis in Grenoble overgebracht.



Volgens de hulpdiensten is het een klein mirakel dat het kind, dat geen lawinedetector bij zich had, nog leeft.



“Hij heeft veel geluk gehad dat de speurhond zijn exacte positie kon aanduiden”, zegt Patrice Ribes van het reddingsteam. Andere meevallers zijn dat hij niet tegen een rots werd geslagen, geen sneeuw in de mond kreeg en in zo’n positie kwam te liggen dat hij toch nog kon ademhalen.



Negentig procent van de lawineslachtoffers die langer dan vijftien minuten onder de sneeuw ligt, overleeft dat niet, wijzen de hulpdiensten er nog op.

Een 33-jarige Duitse snowboardster had gisteren nog minder geluk. Ze kwam in Oostenrijk om het leven nadat ze door een lawine was meegesleurd. Reddingswerkers konden de vrouw na 35 minuten uitgraven, maar hulp kon niet meer baten.