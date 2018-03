VIDEO: Skiërs springen in paniek uit op hol geslagen stoeltjeslift HR

16 maart 2018

13u43

Bron: Vestnik Kavkaza, Georgia Today 0

In het Georgische skigebied Gudauri zijn verschillende gewonden gevallen nadat een skilift er op hol is geslagen. Er heerste totale paniek en skiërs sprongen uit de stoeltjeslift uit angst om verpletterd te worden. Een tiental mensen raakte gewond, waaronder inwoners van Zweden en Oekraïne. Volgens de Georgische minister van volksgezondheid David Sergeenko liepen de meeste slachtoffers alleen lichte verwondingen op. Er vielen volgens hem geen doden. De gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis in de hoofdstaf Tbilisi en al hun kosten zullen vergoed worden. Het is nog niet duidelijk wat er juist mis was met de skilift. De Georgische overheid zou wel al contact opgenomen hebben met de Oostenrijkse liftbouwer Doppelmayr om het incident te onderzoeken.